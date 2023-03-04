Росія економічно не зможе витягнути ще один рік війни, - економіст Кушнірук
До літа кошти на війну у Росії не закінчаться, але витягнути її ще хоча б один рік РФ справді не зможе
Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо.
"Ситуація складна. Якщо рубль знеціниться - це призведе до інфляції та падіння доходів населення, але додаткові доходи до держбюджету надійдуть і фінансувати війну зможуть. До літа кошти на війну не завершаться. Війна - неймовірно дорога "іграшка" і витягнути її ще хоча б один рік Росія справді не зможе", - зазначив він.
Кушнірук сказав, що треба дивитися, що буде відбуватися з точки зору накопичення проблем в Росії - находження до бюджету та видатків.
"Сьогодні уже була інформація, що падіння нафтогазових доходів за січень-лютий склав 46%. Десь за тиждень можна буде побачити ситуацію з доходами бюджету. Тоді можна буде казати, який розмір дефіциту вони мають і у якій мірі є можливість його покривати". - підсумував він.
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