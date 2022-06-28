Письменник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія хоче повернути світ у часи тупого загарбання чужої території, бо росіянам комфортно у такому світі. РФ тягне всіх у ХІХ століття: час, коли не було ніяких ООН, коли імперії домінували й вели між собою війни за територію: загарбницькі й колоніальні війни проти інших народів, які перебували на застарілому етапі розвитку. Вони не могли на рівних їм протистояти й ставали жертвами колонізаторської політики", - зазначив Мараєв.

Історик додав, що війна з країною-агресоркою Російською Федерацією є світоглядною та цивілізаційною.

"Протистояння України з Росією - це насамперед світоглядне, ціннісне протистояння, значною мірою цивілізаційне. Російська Федерація однозначно не несе жодної прогресивної, позитивної думки, ідеї, яка б знадобилася для людської цивілізації", - зауважив Владлен Мараєв.

Російський диктатор Володимир Путін у привітанні до дня РФ згадав про перемоги минулого та висловив захоплення "реформатором" Петром I.

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