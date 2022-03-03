Росія хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити – то який тут компроміс? – Інна Совсун

Також Совсун наголосила, що передовсім ми маємо говорити з міжнародними партнерами про закриття неба над Україною. Також, за словами нардепки, мають бути значно посилені санкції.



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"Країни мають ввести ембарго. Передовсім на торгівлю з Росією. Окрім того, не думаю, що перемовини сам на сам з російською делегацією будуть ефективні. Хіба якщо серед представників російської делегації будуть люди, які визнають, що вторгнення було помилкою, що Путін зійшов з розуму і вони не підтримують та не будуть підтримувати його позицію".



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Також вона додала: "Мені байдуже на те, що хоче Росія. Єдине, про що ми можемо говорити, – це виведення їхніх військ і передачу тіл їхніх загиблих".

Додамо, Польща закликає ЄС відмовитися від вугілля з Росії. Глава польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти агресора мають бути жорсткими, включаючи ембарго на експорт з РФ енергоносіїв.

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