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Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, а їжу – тим, що потрібно випрошувати, - Зеленський на Global Food Security Summit

21 вересня, 2022 середа
17:10
війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив на Global Food Security Summit про те, що РФ хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, а їжу – тим, що потрібно випрошувати

Про це інформують в Офісі президента.

"Будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі якимось привілеєм, яка пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, – така держава має отримувати від світу найжорсткішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження – хімічної, біологічної чи ядерної. Бо поширення голоду – це така ж аморальна й нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій чи радіації" – наголосив Зеленський.

Для України важливо відновити аграрний експорт, адже це питання не лише економіки, а й базових цінностей і поваги до життя, переконує президент України.

"За вісім місяців минулого року Україна експортувала майже 38 мільйонів тонн агропродукції. За вісім місяців цього року світовий ринок отримав уже майже на 10 мільйонів тонн менше. Мінус 10 мільйонів тонн нашого агроекспорту – це плюс десятки мільйонів людей, що опинилися на межі голоду чи голодують. І це лише початкові наслідки російської блокади наших портів, російських намагань ракетними ударами завадити нам будувати нову логістику експорту й аморальної політичної гри з коливаннями продовольчих цін", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що РФ повинна відповісти за всі свої злочини перед людством, зокрема і за голод.

"Навіщо їй це все було потрібно? Щоб нібито милостиво давати продовольство в обмін на суверенітет. В обмін на політичне підкорення. В обмін на уразливість. На уразливість багатьох африканських, азійських та європейських країн. Ось чому Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невід’ємним правом, а тим, що потрібно випрошувати", – додав Зеленський.

Президент України закликав на Global Food Security Summit до солідарності у притягненні РФ до відповідальності: "Будьте солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду, право на їжу. Це право, а не привілей. Так має бути. Вірю, що ми з вами зможемо це гарантувати".

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Суспільство
Економіка
Україна
зерно
Володимир Зеленський
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