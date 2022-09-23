Про це повідомили у звіті Генштабу ЗСУ.

"Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог і надалі завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України", - пишуть в ЗСУ.

З початку доби, 23 вересня, противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Росія продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:

Сіверський напрямок – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

– в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області; Слобожанський напрямок – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

– в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка; Краматорський напрямок – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

– Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок; Бахмутський напрямок – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

– Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ; Авдіївський напрямок – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

– Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка; Новопавлівський та Запорізький напрямки – противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

– противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка. Південнобузький напрямок - вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

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