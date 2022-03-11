Росія може посилити ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти можуть проводити інформаційні та психологічні акції з метою підриву довіри населення до місцевої влади в Україні
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли. Існує висока ймовірність посилення РФ терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", - заявили у Генштабі.
Там додали, що війська РФ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках.
"Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території російської федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії", - йдеться у повідомленні.
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.
"Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.
Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон", - зазначили у Генштабі.
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