Росія може розпочати нове вторгнення до України з моря, - віцеадмірал Тарасов

Про це розповів перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов в інтерв'ю для Sky News.



Зазначається, що російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі, перекриваючи ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань. Він також зазначив, що Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.



"Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий, і вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, в тому числі в Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі попередити їх висадку. Враховуючи, що вони існують, значить, загроза реальна", - сказав Тарасов.



Крім того, він уточнив, що саме з цієї причини всі сили кинуто на відновлення військово-морського флоту України, який був знищений після захоплення Криму в 2014 році.



"З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. На даний момент сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", - додав Тарасов.

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