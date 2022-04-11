Росія може завдати сильних ударів по Дніпру і Одесі з метою поділу України, - капітан ВМС США
Війська Російської Федерації можуть завдати нових потужних ударів по території Дніпра та Одеси з метою захоплення цих міст та поділу території України
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пряму мову під час етеру телемарафону капітана першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табаха.
"Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити їхні дії неможливо. Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися", — прокоментував Табах.
За його словами, усе вказує на те, що окупантами готується новий удар по містам Одеса та Дніпро.
"Мені це цілком зрозуміло, і про це кажуть мої товариші — і українські, і американські військові. Існують певні ознаки того, що РФ планує поділити Україну, зробивши сильний удар по Дніпру і Одесі. Ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ЗСУ також до цього готуються. Зараз усі працюють на час. В усіх мало часу", - заявляє він.
Також на його думку, обидві сторони наразі діють в умовах обмежених часових рамок.
"Зараз кожна година, кожна хвилини, секунда — це життя українців та військових", — зазначив військовий.
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