Росія може завдати сильних ударів по Дніпру і Одесі з метою поділу України, - капітан ВМС США

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пряму мову під час етеру телемарафону капітана першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табаха.

"Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити їхні дії неможливо. Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися", — прокоментував Табах.



За його словами, усе вказує на те, що окупантами готується новий удар по містам Одеса та Дніпро.

"Мені це цілком зрозуміло, і про це кажуть мої товариші — і українські, і американські військові. Існують певні ознаки того, що РФ планує поділити Україну, зробивши сильний удар по Дніпру і Одесі. Ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ЗСУ також до цього готуються. Зараз усі працюють на час. В усіх мало часу", - заявляє він.



Також на його думку, обидві сторони наразі діють в умовах обмежених часових рамок.

"Зараз кожна година, кожна хвилини, секунда — це життя українців та військових", — зазначив військовий.