Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

ЗСУ також відбили наступ росіян в напрямку Ниркове – Берестове. Крім того, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове, вів штурм на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне, але зазнав значних втрат та відійшов.

Що стосується положення білоруських військ, на Волинському та Поліському напрямках вони залишилися без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку Росія зосереджується на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль, відзначили в Генштабі.

"На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина", – повідомив Генштаб.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець. Тут Росія намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на українські війська для сковування їхніх дій. Артилерія стріляла поблизу Григорівки та Білогорівки, вказав Генштаб.

Для сковування українського війська Росія також обстрілювала з артилерії на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зокрема, йдеться про обстріли районів Авдіївки, Пісок, Новомихайлівки, Времівки, Гуляйполя, Чарівного. Ворог також завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченка.

На Південнобузькому напрямку ворог всіляко намагається не допустити підрозділи Сил оборони на ймовірних напрямках наступу.

Агресор продовжує гатити ракетами по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку, щоб знизити наступальні спроможності українських військ, додав Генштаб.