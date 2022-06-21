РФ набирає на військову службу офіцерів запасу, з якими укладає контракти на три місяці, - Генштаб
У Російській Федерації на військову службу набирати офіцерів запасу з укладанням контрактів на три місяці через значні втрати на фронті
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці", - йдеться в повідомленні.
- З 24 лютого до 20 червня Росія втратила близько 33 800 військових, 3 588 бронемашин, 1 477 танків і 749 систем артилерії.
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