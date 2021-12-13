Росія накопичує війська на кордоні, щоб примусити Україну та інші держави до діалогу з незручних питань, - Міноборони

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Повідомляється, що здійснюється передислокація російських військ з районів проведення навчань.



Втім, по завершенню навчань військова техніка залишається поблизу кордону.

"Такі дії мають тактичну мету - це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що стратегічна мета РФ - це відновлення повного контролю над Україною.



Там додали, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.



"Чергові підрозділи Повітряних Сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки – це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Збройні сили РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнули роботу агітаційних груп, які розповсюджують пропагандистські матеріали із закликом йти на військову службу до окупантів.

У Генштабі РФ назвали інформацію про підготовку російського вторгнення в Україну неправдивою.