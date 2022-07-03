Росія намагається підлаштувати економіку під війну, але в неї нічого не вийде, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що російська економіка не готова до війни
Про це він заявив у ефірі Еспресо.
"Ми нещодавно бачили законопроєкт, який внесений до держдуми за підписом прем'єра. Він пропонує прийняти закон про зняття з російського резерву техніки, це стосується і палива, і продуктів харчування для використання під час проведенння операцій закордоном РФ", - сказав експерт.
За словами Ступака, у РФ планують перевести всі свої виробництва на майже щоденний графік роботи.
"Неможливо всім підприємствам ухилитись від виконання оборонних замовлень. Працюють нон-стоп, без вихідних, і це все в примусовому порядку. Це свідчить про те, що в Росії почалася криза в економіці й вона не готова до війни. Вона зараз намагається підлаштувати її під війну, вже з коліс. Я вірю, що в них нічого не вийде", - підсумував він.
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