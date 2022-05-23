Росія нарощує авіацію біля наших кордонів, проте у небо над Україною не заходить, - Повітряні сили

Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил.

"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

З метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує наша ППО", - сказано у зведенні за 23 травня.

За добу на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних Сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога. Винищувач Повітряних Сил збив крилату ракету, а підрозділи ППО Сухопутних військ уразили шість безпілотних літальних апаратів: п’ять "Орлан-10" та один типу "Гранат".

"Загалом – сім повітряних цілей", - підсумували у пресслужбі Повітряних сил.

У своєму щоденному зверненні президент Зеленський заявив, що 23 травня найтяжча бойова ситуація на Донбасі, але ЗСУ і там ходять в контратаки.

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