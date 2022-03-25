Росія нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря, – Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворогу не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково війська РФ досягли успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи з поповнення втрат російських військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї омсбр (Кяхта), 5-ї отбр (Улан-Уде) 36-ї армії, 38-ї омсбр (Єкатеринославка) 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил Російської федерації.

На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій Збройних сил України в районах Нової Буди, Наливайківки, Озерщини, здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ східного військового округу.

На Сіверському напрямку ворожі війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противник здійснив поширення листівок.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку, на тимчасово захоплених територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

У Генштабі наголошують, що окупанти нарощують корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.