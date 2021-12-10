Росія назвала головні загрози для країни, серед них - ескалація збройного конфлікту на Донбасі

Про це повідомляють "РИА Новости".



Серед інших загроз для РФ було названо зміцнення силового потенціалу НАТО біля російських кордонів і конфлікти в Сирії.



"Загрозами військової безпеки Російської Федерації в зоні відповідальності округу залишаються нарощування силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії, бойові зіткнення в Сирії, можливість ескалації збройного конфлікту в Україні та Закавказзі", - заявив Дворніков.



Генерал зазначив, що через це головні зусилля "зосереджені на підтримці бойової та мобілізаційної готовності військ ПВО на рівні, який гарантував би надійний захист державних інтересів та безпеку регіону".

7 грудня Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території".

У Генштабі РФ заявили, що інформація про підготовку російського вторгнення в Україну неправдива, а будь-які "провокації" Києва на Донбасі будуть припинятися.