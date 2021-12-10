Росія назвала головні загрози для країни, серед них - ескалація збройного конфлікту на Донбасі
Командувач військами Південного військового округу РФ генерал армії Олександр Дворніков назвав ситуацію на Донбасі однією із головних загроз для Росії
Про це повідомляють "РИА Новости".
Серед інших загроз для РФ було названо зміцнення силового потенціалу НАТО біля російських кордонів і конфлікти в Сирії.
"Загрозами військової безпеки Російської Федерації в зоні відповідальності округу залишаються нарощування силового потенціалу НАТО біля кордонів Росії, бойові зіткнення в Сирії, можливість ескалації збройного конфлікту в Україні та Закавказзі", - заявив Дворніков.
Генерал зазначив, що через це головні зусилля "зосереджені на підтримці бойової та мобілізаційної готовності військ ПВО на рівні, який гарантував би надійний захист державних інтересів та безпеку регіону".
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