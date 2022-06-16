Про це пише BBC.

"Ви знаєте, ми не вдиралися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров в інтерв'ю кореспондентові BBC на Петербурзькому економічному форумі.

Раніше з подібною риторикою неодноразово виступав російський президент Володимир Путін, пояснюючи своє рішення розпочати 24 лютого збройне вторгнення в Україну. Зокрема, цій темі він присвятив основну частину промови на параді Перемоги 9 травня на Красній площі, — зауважує видання.

Лавров висловив застереження, мовляв, на Заході не правильно інтерпретують дії Росії в Україні.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включно з верховним комісаром з прав людини, включно з, на превеликий мій жаль, генеральним секретарем ООН та багатьма іншими представниками Організації Об'єднаних націй, зазнають тиску Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід", - відповів Лавров.

"Тобто, виходить, Росія знову біла та пухнаста?" - запитав журналіст.

"Ні, Росія не біла і не пухнаста, Росія така, яка вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є".

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