"Росія, не чіпай Україну!" У Москві скрутили 6 учасників антивоєнного пікету
В неділю, 20 лютого 2022 року, на Пушкінській площі, що в середмісті Москви, російська поліція жорстко затримали усіх 6-х учасників пікету проти нового російського вторгнення до України
Про це із посиланням на SOTA передає Еспресо.TV.
Аби не порушувати чинне законодавство РФ, пікети відбувалися в одиночному режимі, одначе їх учасники все одно були узяті під варту.
За даними ОВД-Інфо, затримано правозахисника Лева Пономарьова, а також Миколу Рекубратського, Юрія Самодурова, Михайла Кригера, Михайла Удімова, Анну Кречетову.
У пікетувальників були плакати "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Волю українським політв'язням".
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