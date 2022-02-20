"Росія, не чіпай Україну!" У Москві скрутили 6 учасників антивоєнного пікету

Про це із посиланням на SOTA передає Еспресо.TV.



Аби не порушувати чинне законодавство РФ, пікети відбувалися в одиночному режимі, одначе їх учасники все одно були узяті під варту.



За даними ОВД-Інфо, затримано правозахисника Лева Пономарьова, а також Миколу Рекубратського, Юрія Самодурова, Михайла Кригера, Михайла Удімова, Анну Кречетову.



У пікетувальників були плакати "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Волю українським політв'язням".





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