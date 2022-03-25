Росія не контролює Херсон повністю, - Пентагон
Російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном, першим великим українським містом, яке військам Володимира Путіна вдалося захопити
Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Еспресо.TV.
"Українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російські завоювання, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію", – сказав чиновник журналістам під час брифінгу.
Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем".
Українці в Херсоні та українські чиновники також поставили під сумнів оцінку Пентагону, заявивши, що місто, схоже, залишається міцно в руках Росії, хоча українські сили воюють по всій Херсонській області.
"Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль пана Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси... Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві", - сказав представник Пентагону.
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