Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Еспресо.TV.

"Українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російські завоювання, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію", – сказав чиновник журналістам під час брифінгу.

Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем".

Українці в Херсоні та українські чиновники також поставили під сумнів оцінку Пентагону, заявивши, що місто, схоже, залишається міцно в руках Росії, хоча українські сили воюють по всій Херсонській області.

"Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль пана Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси... Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві", - сказав представник Пентагону.

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