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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія не має історичної перспективи. Імперія приречена, - дипломат Огризко
Ексклюзив

Росія не має історичної перспективи. Імперія приречена, - дипломат Огризко

26 липня, 2022 вiвторок
13:26
війна з Росією Путін

Дипломат Володимир Огризко переконаний, що санкції та поразка російської армії на полі бою пришвидшить розпад Російської Федерації.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що Росія, як імперія, приречена. Питання лиш в тому, як швидко ця імперія розпадеться і як цій події може сприяти цивілізований світ, або загальмувати цей процес. Оскільки я переконаний, що історичної перспективи в Росії немає. Розпад Росії просто неминучий. Єдине, що для цього повинні зійтись внутрішні та зовнішні обставини", - пояснив Огризко.

Дипломат переконаний, що війна проти України прискорить процес розпаду Російської Федерації.

"На мою думку, війна проти України різко прискорить процес розпаду РФ. Адже до війни позиція Заходу до цього питання була нейтральною. Сьогодні, коли Росія розпочала ганебну війну проти України, люди на Заході, які не хотіли розпаду Росії, різко змінили свою думку. Тому, я вважаю, що санкції та поразка Росії на полі бою пришвидшують процес розпаду РФ", - додав він.

  • 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що падіння режиму Володимира Путіна можливе через невдоволення російської еліти його політикою або внаслідок розпаду РФ на кілька держав.
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російська армія
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