Росія не надає належну медичну допомогу кримському політв’язню Приходьку, - Денісова

Про це омбудсмен написала у Telegram.



Денісова заявила, що український політв’язень, який вже три місяці відбуває покарання у ФКУ Т-2 УФСИН России у Володимирській області (в’язниця Володимирський централ), жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, які йому надсилають родичі.



Вона додала, що Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору. Українського політв'язня утримують в одиночній камері і він має проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.



За словами омбудсмена, адміністрація в’язниці порушує право Приходька на зв’язок із зовнішнім світом, тому що за час його перебування у Володимирському централі, в’язень не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів. Написати заяву на дзвінок Приходько також не може - у нього забрали особисті речі з номерами телефонів близьких.



Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати необхідну медичної допомогу та забезпечити право на зв’язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок кримчанину Олегу Приходьку за обвинуваченням у спробі теракту та засудив до п'яти років колонії суворого режиму.

З початку червня 2021 місцезнаходження Приходька було невідоме. Через два місяці в російській службі виконання покарань заявили, що його етапували у російську тюрму - Володимирський централ, де він має відбути перший рік свого терміну.