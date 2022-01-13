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Росія не виключає розміщення військових на Кубі і у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом

13 січня, 2022 четвер
17:23
Світ росія солдати

У МЗС РФ допускають можливість розміщення російської військової інфраструктури на Кубі і у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки"

Про це заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив в інтерв'ю телеканалу RTVi, повідомляє Интерфакс.

"Я не хочу нічого ні підтверджувати, ні виключати", - заявив Рябков у відповідь на питання про можливість розміщення військових РФ на Кубі і у Венесуелі.

За його словами, усе залежить від дій США.

"Президент Росії багаторазово висловлювався, у тому числі, і на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, по лінії російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямі провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас", - сказав представник російського МЗС.

"Ми не хочемо цього, дипломати мають домовитись", - додав він.

  • Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".
  • 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
  • В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.
  • Кремль пригрозив розірвати відносини з США у разі введення санкцій проти Володимира Путіна.

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РФ
російські військові
МЗС РФ
США
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