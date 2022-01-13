Росія не виключає розміщення військових на Кубі і у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом
У МЗС РФ допускають можливість розміщення російської військової інфраструктури на Кубі і у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки"
Про це заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив в інтерв'ю телеканалу RTVi, повідомляє Интерфакс.
"Я не хочу нічого ні підтверджувати, ні виключати", - заявив Рябков у відповідь на питання про можливість розміщення військових РФ на Кубі і у Венесуелі.
За його словами, усе залежить від дій США.
"Президент Росії багаторазово висловлювався, у тому числі, і на цю тему: які можуть бути заходи, наприклад, по лінії російського військово-морського флоту, якщо справа піде зовсім у напрямі провокування Росії та подальшого посилення військового натиску на нас", - сказав представник російського МЗС.
"Ми не хочемо цього, дипломати мають домовитись", - додав він.
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