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Головна війна з Росією Росія несе значні втрати через неналежне медзабезпечення, - Генштаб ЗСУ

Росія несе значні втрати через неналежне медзабезпечення, - Генштаб ЗСУ

22 березня, 2022 вiвторок
20:04
війна з Росією російські війська

У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що російські військові відмовляються їхати до України

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території республіки Білорусь", - заявили  у ГШ.

Там зазначили, що до нанесення ударів залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації.

"З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників. В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту РФ виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу деморалізований через значні втрати.

"Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців ЗС РФ брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що противник має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань окупаційних військ майже на всіх напрямках.

"Крім того, окупаційні війська продовжують нести значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення. Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ", - підсумували в ГШ.
 

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російські війська
Генштаб ЗСУ
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