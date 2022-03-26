Росія обстріляла Боярку під Києвом, поранено дитину
Правоохоронці відкрили справу через обстріл РФ Боярки у Київській області, внаслідок якого поранено 4 мирних жителів
Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram.
Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни - ст. 438 КК України.
За даними слідства, 26 березня окупанти відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.
"Серед пошкодженої окупантами інфраструктури - багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.
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