Росія обстріляла Боярку під Києвом, поранено дитину

Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram.



Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни - ст. 438 КК України.



За даними слідства, 26 березня окупанти відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.



"Серед пошкодженої окупантами інфраструктури - багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.

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