Росія переходитиме до зимової стратегії: шантажуватиме Європу для тиску на Україну, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що країна-агресорка Росія переходитиме до зимової стратегії, тобто шантажуватиме країни Європи, щоб вони тиснули на Україну в плані перемовин з РФ
Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Російські окупанти не збираються відступати. Росія хоче вдатися до зимової стратегії бойових дій: перейти через зиму і завдяки холодному періоду створити ризики для Європи. Росія прагне через газові й економічні проблеми домогтися того, аби європейські країни піклувалися про себе, а не про стійкість Європи, й тисли на Україну в плані перемовин з РФ", - зазначив Згурець.
Експерт додав, що ризики затяжної війни лишаються високими.
"Наразі домовлятися з Росією немає про що. Ми повинні вибити окупантів з нашої землі. Будь-які перемовини дають країні-агресорці час для накопичення сил і відновлення наступальних дій. Водночас ризики затяжної війни, звичайно ж, лишаються високими. Ніхто не каже, що ми до кінця 2022 року вибʼємо росіян з території України", - зауважив Сергій Згурець.
- 9 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не вигідні перемовини з Росією.
- 15 серпня вийшло інтервʼю з очільником МЗС Дмитром Кулебою, в якому він розповів, як відбувалися його переговори із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 10 березня в Антальї.
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