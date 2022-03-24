Росія перекидає техніку у Білорусь та Крим для наступу на Київ, – Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З метою відновлення боєздатності, керівництво Збройних сил РФ прийняло низку рішень про зняття зі зберігання застарілої бронетехніки та направлення її до військових частин, що відновлюють боєздатність. На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.

"За отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо коригування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі, поставлені перед початком війни з Україною, не були виконані у встановлені терміни", – йдеться в повідомленні.

Російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів для реалізації наступальних дій для оточення Києва.

У Генштабі зауважують, що російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегрупування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Нагадаємо, 24 березня минув місяць від початку повномасштабної російсько-української війни. За час бойових дій РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків.