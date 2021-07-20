Росія перекинула до окупованого Криму 21 тис. військових, - Денісова
Росія під приводом "допомоги" перекинула до окупованого Криму понад 21 тис. військових
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
За словами омбудсмена, окупанти продовжують нарощувати військову присутність – перекинуто понад 21 тис. військових і 1 367 одиниць спецтехніки.
Окупанти заявляють, що стягують війська нібито для "допомоги" постраждалим від повеней жителям.
За її даними, в Кримуперебувають понад 31 тис. військ окупантів.
Денісова повідомила, що у Феодосії окупанти будують містечко для 300 російських військових.
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