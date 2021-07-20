Росія перекинула до окупованого Криму 21 тис. військових, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

За словами омбудсмена, окупанти продовжують нарощувати військову присутність – перекинуто понад 21 тис. військових і 1 367 одиниць спецтехніки.



Окупанти заявляють, що стягують війська нібито для "допомоги" постраждалим від повеней жителям.

За її даними, в Кримуперебувають понад 31 тис. військ окупантів.

Денісова повідомила, що у Феодосії окупанти будують містечко для 300 російських військових.



