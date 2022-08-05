Росія планує шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника "Хаям", – WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на західних офіційних осіб.

Зазначається, що Росія запустить ракетою "Союз" іранський розвідувальний супутник "Хаям", проте спочатку Іран доступ до нього не матиме, бо Росія хоче його використовувати для війни проти України.

Супутник має систему "Канопус-V", яка дозволить Ірану майже безперервно стежити за обʼєктами в Перській затоці, а його камера має роздільну здатність 1,2 метра. Вона гірша, ніж в американських супутників, але для іранської розвідки це суттєвий крок уперед.

Росіяни використовуватимуть "Хаям" протягом кількох місяців або довше.

26 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець наголосив, що Росії складно отримати розвідінформацію через супутники. "Космічна розвідка в них не справляється, тому що у них є лише один супутник, який може здійснювати фотографування місцевості - раз на два дні. Головна розвідувальна можливість спирається на американські та європейські супутники - ми отримуємо кожні 6 годин ділянки по тих ділянках фронту, які нас цікавлять", - зазначив він.

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