Росія почала евакуйовувати з України своїх дипломатів
23 лютого російські дипломати почали виїжджати з України та підтвердили, що спалювали документи
Про це пише ТАСС.
"Евакуація персоналу вже розпочалася", - зазначили в посольстві РФ у Києві.
Також співробітник відомства підтвердив, що дипломати спалювали документи.
"Це планова процедура. У таких випадках, як зараз, є набір заходів, які потрібно вжити, у тому числі з міркувань безпеки", - заявив він.
- Нагадаємо, 22 лютого МЗС РФ оголосило про евакуацію персоналу посольства та консульств з України.
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