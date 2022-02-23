Росія почала евакуйовувати з України своїх дипломатів

Про це пише ТАСС.



"Евакуація персоналу вже розпочалася", - зазначили в посольстві РФ у Києві.



Також співробітник відомства підтвердив, що дипломати спалювали документи.



"Це планова процедура. У таких випадках, як зараз, є набір заходів, які потрібно вжити, у тому числі з міркувань безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, 22 лютого МЗС РФ оголосило про евакуацію персоналу посольства та консульств з України.

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