Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Росія посилює атаки на сході та стягує війська до Луганська, глава ООН боїться "ширшої" війни, а Олаф Шольц вкрав час в України. Світові ЗМІ про Україну 6 лютого
Огляд

Росія посилює атаки на сході та стягує війська до Луганська, глава ООН боїться "ширшої" війни, а Олаф Шольц вкрав час в України. Світові ЗМІ про Україну 6 лютого

Андріана Стахів
6 лютого, 2023 понедiлок
21:56
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 6 лютого атаки Росії на сході та стягування військ до Луганська, заява глави ООН про те, що він боїться "ширшої" війни, а також Олаф Шольц, чиї дії крадуть час в України

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 3 лютого: 

The New York Times:

Як повідомляє американське видання, російські війська атакують десятки українських позицій на східному фронті, напади окупантів посилюються. Росіяни обстріляли близько двох десятків міст і сіл навколо Бахмута. Але попри активізацію дій Росії, за оцінками США та Європи, східний фронт залишається майже без змін. Медіа також пише. що залишається незрозумілим, де і коли Москва розпочне широкомасштабний наступ. 

The Washington Post:

Станом на зараз в Україні зафіксовані 66 тисяч воєнних злочинів. "Серед 25 росіян, засуджених українськими судами за воєнні злочини, є солдат, який під дулом зброї змусив двох українців віддати ноутбуки та гроші, четверо, які били та катували українських військових, і двоє, які зізналися в обстрілі житлових будинків у перші тижні війни", – пише WP. І їхня кількість щодня зростає, щодня відкриваються сотні нових злочинів на звільнених територіях України. 

The Guardian: 

Глава ООН Антоніу Гутерреш побоюється, що світ рухається до "ширшої війни" через війну в Україні. У своїй промові він сказав: "Перспективи миру продовжують знижуватися. Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують зростати".

Також видання публікує інтерв'ю з Олександром Усиком, приурочуючи його до наближення річниці повномасштабного російського вторгнення. Український боксер розповідає про війну в Україні, як її проживають українці, про відчуття спустошення та пошуки надії. Він також говорить про те, як люди реагують на чергові російські ракетні атаки та розповідає про загиблого друга-боксера, який тренував дітей.

Не оминає Guardian і посилення російських атак на сході України, наголошуючи на загостренні боїв за регіон. Також медіа акцентує на тому, що Росія стягує війська для можливого наступу на Луганськ.

Politico: 

Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель наприкінці цього тижня, попередньо він має виступити перед Європейським парламентом і зустрітися під час обіду з лідерами ЄС на запланованому саміті Європейської ради. Ця поїздка стане другим виїздом українського президента за межі країни після 24 лютого. 

У контексті повітряної кулі Китаю видання роздумує, чим це загрожує Європі. Чи може стати наслідком цього війна. "Росія готує масштабний наступ на Україну упродовж наступних кількох тижнів, але дипломати ЄС побоюються, що інцидент з повітряною кулею може відвернути увагу команди президента Джо Байдена саме в той момент, коли американська підтримка Києву буде найбільше потрібна", – кажуть у Politico.

CNN:

Медіа повідомляє про те, що у російському місті Калуга, яке розташоване неподалік від Москви, вранці в понеділок, 6 лютого, вибухнув дрон. Проте інформації, що саме це був за дрон, немає. Також видання пише про Бахмут, наголошуючи на словах українського керівництва, що місто не здадуть та боротимуться за нього, доки це можливо.

BBC:

Британські журналісти також пишуть про можливий російський наступ, акцентуючи на тому, що Москва мобілізувала ще сотні тисяч людей, а також збільшила виробництво зброї та амуніції. Бахмут, Вугледар, Київ та низку інших міст визначають у виданні, як можливі цілі Росії у новому наступі.

Можливому наступу медіа присвячує ще один матеріал, у якому подає коментарі української влади щодо очікування активізації Росії ще в лютому. Тут вони наводять коментар Олексія Резнікова, який сказав, що не вся західна зброя надійде до того часу, але Україна має достатньо резервів, щоб стримати російські сили. А також Зеленського, який повідомляє, що війська ведуть запеклі бої в Бахмуті, Вугледарі та Лимані.

Gazeta Wyborcza:

Німецькі патріоти вже в Польщі, вони перебуваю практично у бойовій готовності, а про місця їхньої дислокації не повідомляють. Чи прийме міністр Блащак німецьких солдатів, запитують польські журналісти. Всі ці дії відбуваються у контексті загострення боїв на території України.

Також видання обговорює тему повідомлень про звільнення міністра оборони України. Всупереч попереднім заявам, міністр оборони Олексій Резніков, принаймні поки, залишається на своїй посаді. Можливо, це було пов’язано з побоюваннями щодо нового великого наступу Росії та переговорами щодо подальших поставок західної зброї, пише ЗМІ. Та розбирає хронологію повідомлень з Києва.

Олаф Шольц вкрав час в України, переконані у "Виборчій". Навіть найкращі ліки, введені запізно, втрачають свою ефективність – порівнюють у виданні.

Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
війна з Росією
США
Військові новини
Читайте також:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
5 лютого, 2023 неділя
Путін готує новий наступ на граблі
4 лютого, 2023 субота
Зеленський позбавив громадянства зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, - Арахамія
Сергій Шойгу
4 лютого, 2023 субота
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ включила окуповані території до свого військового округу
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 42.42
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 лютого
23:16
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 1700, у країні оголошено семиденну жалобу
22:51
Росіяни за день обстріляли три громади на Сумщині: били з кулеметів, мінометів та артилерії
22:38
Дмитро Кулеба
Модель не принципова, важливо зняти табу й отримати першу ескадрилью літаків, – Кулеба
22:19
Володимир Зеленський
Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу
22:02
на фото: уламки
Керівництву заборонили користуватися гелікоптерами до з'ясування причин авіакатастрофи у Броварах, – Клименко
21:48
Сергій Кислиця
В ООН обговорять порушення прав людини через війну в Україні
21:44
Ексклюзив
Байден в Ізраїлі
Риторика Ізраїлю щодо України змінилась після візиту Байдена, - експерт-міжнародник Семиволос
21:19
світло
На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень
21:13
Українські військові прибули у Велику Британію
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90
21:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія розпочала наступ. Важкі бої за Бахмут. Концентрація армії РФ на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:47
Денис Шмигаль
В Одесу доправили 82 генератори
20:30
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю
20:16
Ексклюзив
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку перебуває приблизно 8 тис. місцевих - там побільшало чужих, - очільник ВЦА Стрюк
20:12
АРМА
АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм
20:05
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Під Бахмутом росіяни штурмували позиції на 7 кілометрах фронту, жодну не було здано, - боєць батальйону "Свобода" Кривущенко
20:04
OPINION
Леся Вакулюк
Про "асвабадітєлєй" - давніх і нинішніх
20:03
Ворог завдав 5 ракетних і 12 авіаударів та бив із РСЗВ: загинули мирні жителі, зруйновано оселі
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 348-го дня війни: $7 мільярдів від Норвегії, ліквідовані ворожі ДРГ та активний вступ до "Гвардії наступу"
19:53
Мірча Луческу
Луческу розповів, як землетрус розбудив футболістів "Динамо" у готелі в Туреччині
19:50
Міхеїл Саакашвілі
Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я
19:27
Олександр Усик
"Медалі РФ - з крові, смерті та сліз": Усик звернувся до президента МОК Баха
19:20
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
18:59
електроенергія
ДТЕК попередив про можливі зміни в графіках відключень на Дніпропетровщині та в Києві
18:56
Ентоні Джошуа
Джошуа офіційно оголосив про повернення на ринг після поразки від Усика
18:49
Верховна Рада
Рада звільнила від мита і ПДВ безпілотники, рації, тепловізори, приціли та низку інших товарів
18:44
Антоніу Гутерреш
Гутерреш про війну в Україні: "Перспективи миру продовжують зменшуватися, а шанси подальшої ескалації — зростати"
18:43
Україна - Англія
Збірна України здивувала вибором суперника для спарингу перед стартом у відборі Євро-2024
18:31
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
18:22
Ігор Клименко
Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Клименка на очільника МВС
18:16
Оновлено
Святослав Шевчук
УГКЦ оголосила про перехід на новий календар: подробиці
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Як у Росії спробують косплеїти український Майдан
18:01
Ексклюзив
Верховна Рада
Група "За майбутнє" підтримає призначення нових керівників СБУ та МВС, - нардеп Батенко
17:57
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
17:51
Сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримаються морози
17:34
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В Ізюмі почали перепоховання ексгумованих тіл місцевих жителів, убитих росіянами
17:31
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик розповів, як змінюється поведінка Ф'юрі, коли вимикаються камери
17:12
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації на Бахмутському напрямку
16:48
Еліна Світоліна
Світоліна вперше з початку війни відвідала Україну
16:38
Василь Малюк
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Малюка головою СБУ
16:25
ЗНО
В Україні скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV