Про це і не тільки світові ЗМІ писали 3 лютого:

The New York Times:

Як повідомляє американське видання, російські війська атакують десятки українських позицій на східному фронті, напади окупантів посилюються. Росіяни обстріляли близько двох десятків міст і сіл навколо Бахмута. Але попри активізацію дій Росії, за оцінками США та Європи, східний фронт залишається майже без змін. Медіа також пише. що залишається незрозумілим, де і коли Москва розпочне широкомасштабний наступ.

The Washington Post:

Станом на зараз в Україні зафіксовані 66 тисяч воєнних злочинів. "Серед 25 росіян, засуджених українськими судами за воєнні злочини, є солдат, який під дулом зброї змусив двох українців віддати ноутбуки та гроші, четверо, які били та катували українських військових, і двоє, які зізналися в обстрілі житлових будинків у перші тижні війни", – пише WP. І їхня кількість щодня зростає, щодня відкриваються сотні нових злочинів на звільнених територіях України.

The Guardian:

Глава ООН Антоніу Гутерреш побоюється, що світ рухається до "ширшої війни" через війну в Україні. У своїй промові він сказав: "Перспективи миру продовжують знижуватися. Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують зростати".

Також видання публікує інтерв'ю з Олександром Усиком, приурочуючи його до наближення річниці повномасштабного російського вторгнення. Український боксер розповідає про війну в Україні, як її проживають українці, про відчуття спустошення та пошуки надії. Він також говорить про те, як люди реагують на чергові російські ракетні атаки та розповідає про загиблого друга-боксера, який тренував дітей.

Не оминає Guardian і посилення російських атак на сході України, наголошуючи на загостренні боїв за регіон. Також медіа акцентує на тому, що Росія стягує війська для можливого наступу на Луганськ.

Politico:

Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель наприкінці цього тижня, попередньо він має виступити перед Європейським парламентом і зустрітися під час обіду з лідерами ЄС на запланованому саміті Європейської ради. Ця поїздка стане другим виїздом українського президента за межі країни після 24 лютого.

У контексті повітряної кулі Китаю видання роздумує, чим це загрожує Європі. Чи може стати наслідком цього війна. "Росія готує масштабний наступ на Україну упродовж наступних кількох тижнів, але дипломати ЄС побоюються, що інцидент з повітряною кулею може відвернути увагу команди президента Джо Байдена саме в той момент, коли американська підтримка Києву буде найбільше потрібна", – кажуть у Politico.

CNN:

Медіа повідомляє про те, що у російському місті Калуга, яке розташоване неподалік від Москви, вранці в понеділок, 6 лютого, вибухнув дрон. Проте інформації, що саме це був за дрон, немає. Також видання пише про Бахмут, наголошуючи на словах українського керівництва, що місто не здадуть та боротимуться за нього, доки це можливо.

BBC:

Британські журналісти також пишуть про можливий російський наступ, акцентуючи на тому, що Москва мобілізувала ще сотні тисяч людей, а також збільшила виробництво зброї та амуніції. Бахмут, Вугледар, Київ та низку інших міст визначають у виданні, як можливі цілі Росії у новому наступі.

Можливому наступу медіа присвячує ще один матеріал, у якому подає коментарі української влади щодо очікування активізації Росії ще в лютому. Тут вони наводять коментар Олексія Резнікова, який сказав, що не вся західна зброя надійде до того часу, але Україна має достатньо резервів, щоб стримати російські сили. А також Зеленського, який повідомляє, що війська ведуть запеклі бої в Бахмуті, Вугледарі та Лимані.

Gazeta Wyborcza:

Німецькі патріоти вже в Польщі, вони перебуваю практично у бойовій готовності, а про місця їхньої дислокації не повідомляють. Чи прийме міністр Блащак німецьких солдатів, запитують польські журналісти. Всі ці дії відбуваються у контексті загострення боїв на території України.

Також видання обговорює тему повідомлень про звільнення міністра оборони України. Всупереч попереднім заявам, міністр оборони Олексій Резніков, принаймні поки, залишається на своїй посаді. Можливо, це було пов’язано з побоюваннями щодо нового великого наступу Росії та переговорами щодо подальших поставок західної зброї, пише ЗМІ. Та розбирає хронологію повідомлень з Києва.

Олаф Шольц вкрав час в України, переконані у "Виборчій". Навіть найкращі ліки, введені запізно, втрачають свою ефективність – порівнюють у виданні.