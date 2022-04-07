Росія посилює пропаганду серед військових, окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі, – розвідка

Про це йдеться у листі начальника ракетних військ і артилерії ЗС РФ Михайла Матвєєвського до керівників навчальних центрів, передає Головне управління розвідки.

Зокрема, військовий вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна). Однак, якщо все ж виклик прийнято, то все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію. Далі після цього окупант має заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні та звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента.

"Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме про соціальні гарантії та підвищені виплати. Всі українські та "інші" ресурси оголошуються такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію", – додають в українській розвідці.

Також українська розвідка повідомляла, що через введені санкції інфляція у РФ "з’їдає" передбачені для виробництва зброї кошти.