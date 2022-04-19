Росія повинна сплатити повну суму репарації не для ремонту, а для побудови нової України, - Омелян
Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр, дипломат Володимир Омелян вважає, що Росія повинна сплатити повну суму репарації не для відбудови, а для побудови нової України й сплата повинна складати від одного трильйону доларів
Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр розповів про це в етері Еспресо TV
Володимир Омелян розповів: "Поки цифри дуже плаваючи через те, що руйнування продовжуються. Ми обчислюємо поруйновані дороги в кількості 20-25 тисяч кілометрів, близько 300 мостів, десятки цивільних і військових летовищ, понад 5 тисяч км залізничих шляхів, поруйновані вокзали та багато, що іншого".
Дипломат переконаний, що точні цифри зможемо отримати після перемоги.
Політик додав: "Ми повинні вибити з москалів від одного трильйона доларів ".
Володимир Омелян зазначив, що не знає, як оцінити людські життя загублених українців під час військових дій, так і в Криму, так і на окупованих частинах Донбасу.
- Нагадаємо, Володимир Омелян вважає, що на відбудову інфраструктури треба 5-10 років і за це мають заплатити росіяни, - Омелян
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