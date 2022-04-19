Росія повинна сплатити повну суму репарації не для ремонту, а для побудови нової України, - Омелян

Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр розповів про це в етері Еспресо TV



Володимир Омелян розповів: "Поки цифри дуже плаваючи через те, що руйнування продовжуються. Ми обчислюємо поруйновані дороги в кількості 20-25 тисяч кілометрів, близько 300 мостів, десятки цивільних і військових летовищ, понад 5 тисяч км залізничих шляхів, поруйновані вокзали та багато, що іншого".



Дипломат переконаний, що точні цифри зможемо отримати після перемоги.



Нагадаємо, Володимир Омелян вважає, що на відбудову інфраструктури треба 5-10 років і за це мають заплатити росіяни, - Омелян

"Дуже важливо, щоби спільно з Заходом ми домоглися від Росії сплати повної суми репарації, і за рахунок цього отримали не відбудову чи відремонтовані автошляхи, а 25 тисяч км автобанів по Україні, 50 нових аеропортів, 5 км швидкісної залізничної колії, по якій будуть рухатися потяги швидкістю 200-250 км/г і так далі. Тобто ми не ремонтуємо, ми не займаємося ямковим ремонтом після вторгнення москалів, ми будуємо нову Україну "- підкреслив ексміністр.Політик додав: "Ми повинні вибити з москалів від одного трильйона доларів ".Володимир Омелян зазначив, що не знає, як оцінити людські життя загублених українців під час військових дій, так і в Криму, так і на окупованих частинах Донбасу.