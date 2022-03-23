Росія прибрала гелікоптери з аеродрому в Чорнобаївці, - Planet Labs
Нові супутникові знімки свідчать, що російська армія прибрала більшу частину своєї авіації з аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном
Про це повідомляє New York Times.
Знімки були зроблені космічною компанією Planet Labs протягом шести днів. На фото від 16 березня на аеродромі в Чорнобаївці видно російські гелікоптери, а на фото 21 березня - їх вже немає.
За інформацією джерела, це може свідчити про те, що російський наступ на цьому напрямку провалений. ЗСУ вже вісім разів вибивали противника з цього населеного пункту, хоч окупанти повертали туди техніку.
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