Росія прибрала гелікоптери з аеродрому в Чорнобаївці, - Planet Labs

Про це повідомляє New York Times.



Знімки були зроблені космічною компанією Planet Labs протягом шести днів. На фото від 16 березня на аеродромі в Чорнобаївці видно російські гелікоптери, а на фото 21 березня - їх вже немає.



За інформацією джерела, це може свідчити про те, що російський наступ на цьому напрямку провалений. ЗСУ вже вісім разів вибивали противника з цього населеного пункту, хоч окупанти повертали туди техніку.





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