Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія продемонструвала, що програє у конвекційній війні на всіх фронтах. Це стосується і якості військового командування, стратегів та стратегії, російської техніки. Керівництво РФ намагається кожним своїм кроком прийняти рішення для сприйняття своїм суспільством. Вони вважають, що наступний новий командувач буде кращим за попереднього. Так побудовано сприйняття цього інфантильного суспільства", - підкреслив Варченко.

За його словами, росіяни вже повитягали танки 50-х років та намагаються зняти з консервації усю іржаву техніку.

"Їм потрібно оснащувати сотні тисяч живого м’яса, які вони мобілізують на фронт. Вони будуть називати технікою весь брухт, який будуть змушені ремонтувати та ставити на гусениці. Ми розуміємо, що упродовж 3-4 місяців ЗСУ та українському суспільству треба працювати. Ми захищаємо свою землю", - додав Варченко.

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