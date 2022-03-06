Росія протягом кількох наступних днів здійснить спробу захоплення Києва, - радник Монастирського
Росіяни стягнули в населені пункти поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів, ймовірно, буде спроба зайняти столицю України
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного марафону.
"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ - це ключова битва наступних днів", - сказав він.
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