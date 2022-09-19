Росія сама себе знищить, - професор Ужгородського університету Шандор
Росія є специфічним ворогом, який здатний самостійно себе налякати та знищити
Про це в ефірі Еспресо розповів професор Ужгородського національного університету, боєць Закарпатської бригади ТрО, яка перебуває на Харківщині Федір Шандор.
"Власне, моя частина стоїть за 2,5 км від російського кордону. Ми в бінокль добре бачимо, що там відбувається. Є моменти, коли треба зробити по-конфуціанськи - відпустити ту інформацію, яку вони дають по своїх каналах масмедіа. Вони самі себе злякають, це специфічний ворог - він сам себе знищить. На жаль, він великий і довгий. Великий труп довго гниє", - сказав Шандор.
За його словами, ми бачимо наслідки падіння імперії у Вірменії і Азербайджані, так і в Україні.
"Далі ми покажемо цей приклад всім іншим. Треба триматися, щоб великою масою єдиності ми ту брилу з допомогою всього світу підперли і закинули в другий бік. Ми зберегли свій соціум, свою українську культурну ознаку, своє ДНК і це переживемо. Нам ще багато чого робити після перемоги", - підсумував професор.
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