English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія сама себе знищить, - професор Ужгородського університету Шандор
Ексклюзив

Росія сама себе знищить, - професор Ужгородського університету Шандор

19 вересня, 2022 понедiлок
22:26
війна з Росією Україна росія війна

Росія є специфічним ворогом, який здатний самостійно себе налякати та знищити

Про це в ефірі Еспресо розповів професор Ужгородського національного університету, боєць Закарпатської бригади ТрО, яка перебуває на Харківщині Федір Шандор.

"Власне, моя частина стоїть за 2,5 км від російського кордону. Ми в бінокль добре бачимо, що там відбувається. Є моменти, коли треба зробити по-конфуціанськи - відпустити ту інформацію, яку вони дають по своїх каналах масмедіа. Вони самі себе злякають, це специфічний ворог - він сам себе знищить. На жаль, він великий і довгий. Великий труп довго гниє", - сказав Шандор.

За його словами, ми бачимо наслідки падіння імперії у Вірменії і Азербайджані, так і в Україні.

"Далі ми покажемо цей приклад всім іншим. Треба триматися, щоб великою масою єдиності ми ту брилу з допомогою всього світу підперли і закинули в другий бік. Ми зберегли свій соціум, свою українську культурну ознаку, своє ДНК і це переживемо. Нам ще багато чого робити після перемоги", - підсумував професор.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2022 неділя
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
окупанти
18 вересня, 2022 неділя
П'яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
22:45
Луганщина
Псевдореферендум на Луганщині потрібен для оголошення загальної мобілізації в Росії, — Гайдай
22:24
Порошенко передав ЗСУ "Очі арти"
Для коригування артилерійського вогню і розвідки. Порошенко привіз на фронт безпілотники "Очі Арти"
22:20
Богдан Львов
У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова через знайдений паспорт РФ
22:13
Кібервійна
Українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер"
21:58
Держдума РФ
Відбудуться восени. У держдумі РФ назвали терміни ймовірних "референдумів" на Донбасі
21:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У росіян ще 7000 ракет до С-300, а США збільшує виробництво боєприпасів. Колонка Сергія Згурця
21:43
Оновлено
Боєць ДНР
Ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії
21:40
Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ
Шмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом ІІІ
21:32
Кімната тортур в Ізюмі
В деокупованому Ізюмі знайшли кімнату тортур
21:31
Сирія
Присутність Росії в Сирії стала "агресивнішою" після вторгнення в Україну, - представник Військово-повітряних сил США
21:15
M-55S
Німеччина і Словенія погодили передачу Україні танків M-55S
21:12
газ
Франція може почати експортувати природний газ до Німеччини, - Reuters
20:49
Шиофра О'Лірі
Європейський суд з прав людини вперше очолила жінка
20:37
Сенат США
Сенатори США очікують секретного брифінгу щодо України
20:36
Маріуш Камінський
Польща офіційно посилила візові правила для росіян, - глава МВС РП
20:29
Зеленські
Президентське подружжя Зеленських подякувало покійній королеві Єлизаветі ІІ за підтримку України
20:22
Канада
У посольство РФ в Канаді кинули коктейль Молотова. МЗС Росії викликало посла
20:15
Оновлено
Королева Великої Британії Єлизавета II
Похорон королеви: Британія і світ попрощалися з Єлизаветою ІI
20:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:00
Бійці ССО знищили на Бахмутському напрямку спостережний пункт російських загарбників
Бійці ССО знищили на Бахмутському напрямку спостережний пункт російських загарбників
19:50
Марсохід НАСА знайшов на Марсі умови, де могло виникнути життя
Марсохід НАСА знайшов на Марсі умови, де могло виникнути життя
19:00
мавпяча віспа
В Україні виявили другий випадок віспи мавп, - МОЗ
18:52
окупант
"Они пешком бежали? Написали, что вывезли всех": ГУР перехопило розмову загарбника з "ЛДНР" про відступ на Харківщині
18:40
Під час евакуації з психлікарні на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинуло 4 медпрацівники
Під час евакуації з психлікарні на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинуло 4 медпрацівники
18:31
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти на Луганщині "засудили" співробітника місії ОБСЄ до 13 років колонії
18:25
газ
Урядове АТ "Магістральні газопроводи України" звільнило очільник "Оператора ГТС України" Макогона
18:25
Ексклюзив
Херсон
Операція ЗСУ на Херсонщині буде довшою, але розгромнішою, - експерт Defense Express Киричевський
18:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай цілеспрямовано залишає Росію без грошей, - експерт-міжнародник Краєв
18:14
опитування
На підконтрольній території 72% українців вважають жителів окупованих Росією регіонів жертвами обставин, - дослідження
18:00
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путін розпочне загальну мобілізацію, він втратить змогу впливати на міжнародне суспільство через ООН, - військовий експерт Коваленко
17:58
соціологічні опитування
Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС
17:56
На фото прапор ОАЕ
Німеччина планує закупівлю скрапленого газу в Об'єднаних Арабських Еміратів для зменшення залежності від РФ, - міністр
17:46
Ексклюзив
Окупований Крим
Росіяни в Криму трохи заспокоїлися через брак інформації про війну, - член Меджлісу Барієв
17:45
Кривий Ріг
Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню
17:40
Ексклюзив
мародерство у російській армії
У Херсоні військові РФ з "дозволами" окупаційної влади займають оселі українців і мародерять, - голова облради Самойленко
17:35
російські війська окупанти
Бив, катував та імітував страту місцевого населення на Київщині. Командира бойової машини РФ судитимуть за порушення законів війни
17:26
Обстріл Донецька
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька і вбивстві цивільних, радник Резнікова назвав це спробою відволікти ООН від злочинів РФ у Ізюмі
17:06
Зеленський затвердив утворення військових адміністрацій на Херсонщині
16:45
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
16:42
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
У Нью-Йорку 19 вересня за посередництва Блінкена відбудеться зустріч очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV