“Росія шкодить сама собі”: Загребельська про указ щодо оплати газу в рублях

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV



“Важливо, росіяни вже сказали, що оплата за газ буде встановлюватись протягом певного часу та матиме перехідний період. Про який перехідний період вони говорять поки невідомо. Підписавши указ про оплату за російський газ в рублях від країн Європи, Путін фактично перший раз порушує умови контрактів. Раніше в РФ дуже делікатно ставились до виконання умов контрактів. Такі договори указ президента в односторонньому порядку змінювати не може. Росія сама собі шкодить такими діями.” - пояснила Загребельська



Загребельська наголосила, що країни ЄС однозначно не платитимуть за російський газ в рублях.



“Європейці дуже категоричні в тому, що не будуть платити за газ в рублях. З іншого боку, в деяких країнах ЄС, які найбільш залежні від російського газу, вже почали запроваджувати перший рівень надзвичайного стану. Серед них Австрія та Німеччина. Цей надзвичайний стан пов’язаний з дефіцитом газу. Тобто, зараз європейські уряди візьмуть під свій контроль ринок газу.” - пояснила Загребельска

