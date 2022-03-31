“Росія шкодить сама собі”: Загребельська про указ щодо оплати газу в рублях
Державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015—2019 Агія Загребельська вважає, що, підписавши указ про торгівлю газом в рублях, Путін зашкодить тільки собі
Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV
“Важливо, росіяни вже сказали, що оплата за газ буде встановлюватись протягом певного часу та матиме перехідний період. Про який перехідний період вони говорять поки невідомо. Підписавши указ про оплату за російський газ в рублях від країн Європи, Путін фактично перший раз порушує умови контрактів. Раніше в РФ дуже делікатно ставились до виконання умов контрактів. Такі договори указ президента в односторонньому порядку змінювати не може. Росія сама собі шкодить такими діями.” - пояснила Загребельська
Загребельська наголосила, що країни ЄС однозначно не платитимуть за російський газ в рублях.
“Європейці дуже категоричні в тому, що не будуть платити за газ в рублях. З іншого боку, в деяких країнах ЄС, які найбільш залежні від російського газу, вже почали запроваджувати перший рівень надзвичайного стану. Серед них Австрія та Німеччина. Цей надзвичайний стан пов’язаний з дефіцитом газу. Тобто, зараз європейські уряди візьмуть під свій контроль ринок газу.” - пояснила Загребельска
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. Франція, Австрія та Болгарія також відмовилися платити за газ в рублях.
- 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі
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