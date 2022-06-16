Росія спеціально завищила ціну на газ, аби маніпулювати Європою, - Зеленський

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях", - сказав Зеленський.

За його словами, така ситуація є ще однією причиною відмовитись від російського газу.

"Газпром" просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - додав президент.

16 червня австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.

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