Росія спеціально завищила ціну на газ, аби маніпулювати Європою, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що стрибок ціни на газ у Європі та загострення ситуації є маніпуляцією Росії
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
"Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях", - сказав Зеленський.
За його словами, така ситуація є ще однією причиною відмовитись від російського газу.
"Газпром" просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - додав президент.
- 16 червня австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.29
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 37.07
- Актуальне
- Важливе