Росія спрямувала шість військових кораблів до Чорного моря

Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на російське Міноборони.



Зазначається, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів переходять із Середземного моря до Чорного, де візьмуть участь у навчаннях.



"Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях", - йдеться у повідомленні міністерства.



У відомстві зазначили, що екіпажі кораблів "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" наразі знаходяться в протоці Дарданелли, а ВДК "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленєгірський гірник" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.



Нагадаємо, 31 січня РФ заявила про завершення військових навчань у Чорному морі.

2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.