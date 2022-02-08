Росія спрямувала шість військових кораблів до Чорного моря
В Міноборони РФ заявили, що в рамках планових навчань шість великих десантних кораблів перейдуть із Середземного моря в Чорне
Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на російське Міноборони.
Зазначається, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів переходять із Середземного моря до Чорного, де візьмуть участь у навчаннях.
"Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях", - йдеться у повідомленні міністерства.
У відомстві зазначили, що екіпажі кораблів "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" наразі знаходяться в протоці Дарданелли, а ВДК "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленєгірський гірник" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.
- Нагадаємо, 31 січня РФ заявила про завершення військових навчань у Чорному морі.
- 2 лютого російські й білоруські військові, які беруть участь у перевірці сил реагування Союзної держави, розпочали навчання на полігонах. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
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