"Росія - сторона конфлікту, агресор і порушила міжнародне право": депутати Бундестагу про війну на сході України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Росія має усвідомлювати свою відповідальність, адже не повинно бути такого, що російський уряд війну на сході України представляє як внутрішньо український конфлікт, а себе - як пихатого посередника. Ні! Росія є стороною конфлікту, Росія - агресор, Росія порушила міжнародне право та серйозно похитнула європейський мирний порядок", - наголосив депутат Соціал-демократичної партії Нільс Шмід.

Депутат наголосив, що новий федеральний уряд усвідомлює відповідальність Німеччини за втілення Мінських угод та нормандського формату і з першого дня роботи чітко попередив про наслідки для Росії, якщо вона розвиватиме військову агресію проти України.

Фракція Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу закликала депутатів дати РФ сигнал про неприпустимість військової агресії та порушення суверенітету України у будь-якому вигляді.

"Ми повинні дати Путіну сигнал єдності з нашими західними партнерами. Ми стоїмо на боці України, і ми повинні протистояти будь-якому військовому втручанню", - сказав депутат від ХДС Йоганн Давід Вадефуль.

Депутат від Вільної демократичної партії Александер Граф Ламбсдорф звинуватив Росію у тому, що вона використовує військових як інструмент зовнішньої політики.

Водночас, опозиційні партії намагалися критикувати постачання до України деякими державами оборонних озброєнь, а також санкційну політику. На їхню думку, це провокує Росію і призводить до ескалації конфлікту. Проте члени цих партій не ставлять під сумнів територіальну недоторканність України.

У відповідь на закиди щодо провокування Росії "зелений" політик Юрген Тріттін заявив: "Це не НАТО зосередило на кордоні майже 100 тис. солдатів, готових до дій, і не має значення з якою метою: для підготовки вторгнення чи для банального шантажу України".



Депутат також засудив Путіна за використання дестабілізації в Європі, щоб на світовій арені симулювати "гру в одній лізі зі США".

"Європа не лише не згорне своє політичне та економічне співробітництво з Україною, але вона буде його розвивати, ми хочемо співпрацювати з Україною, адже стабільна та процвітаюча Україна - в інтересах Європи", - наголосив Тріттін, зазначивши, що добрі відносини з Україною не спрямовані "проти будь-кого", зокрема проти Росії.

Усі спікери наголосили на тому, що російсько-український конфлікт слід вирішувати дипломатичним шляхом.

Це були перші зовнішньополітичні дебати Бундестагу з даного скликання. На них був присутній посол України у ФРН Андрій Мельник.