Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів

Про це заявила заступник очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"За нашою оцінкою, Росія, з допомогою проксі-груп, майже напевно використовує так звані фільтраційні операції для проведення затримання та депортації цивільних українських громадян до Росії", - заявила вона.

Американська дипломатка вказала на те, що, за повідомленнями, російські офіційні особи почали підготовку до процесу фільтрації на території України ще до 24 лютого.

"Російські офіційні особи, вочевидь, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що несуть загрозу контролю Росії над Україною, включаючи будь-кого з проукраїнськими поглядами, як-от політичних діячів та активістів, а також співробітників силових структур, з метою затримання та фільтрації. Наразі виявлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону", - заявила Кортні Острієн.

У своєму виступі вона привернула увагу до кількох жахливих історій українських цивільних осіб, які були депортовані до Росії, пройшовши через ці фільтраційні табори: "Їхні розповіді малюють жахливу картину фільтраційних операцій Росії та її систематичного процесу насильницького переміщення українських цивільних до Росії, часто у віддалені райони Далекого Сходу, з територій, які Росія захопила після 24 лютого".

Посилаючись на очевидців, вона вказала на те, що російські війська "примусово переміщують цих українських цивільних осіб до тимчасових фільтраційних пунктів у школах, культурних центрах, спортивних залах та інших громадських будівлях у контрольованих Росією частинах східної України та Росії, де російські силовики піддають їх жорстким допитам, часто з обшуками та побиттям".