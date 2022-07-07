Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів
Росія створила вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях 19 фільтраційних таборів
Про це заявила заступник очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
"За нашою оцінкою, Росія, з допомогою проксі-груп, майже напевно використовує так звані фільтраційні операції для проведення затримання та депортації цивільних українських громадян до Росії", - заявила вона.
"Російські офіційні особи, вочевидь, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що несуть загрозу контролю Росії над Україною, включаючи будь-кого з проукраїнськими поглядами, як-от політичних діячів та активістів, а також співробітників силових структур, з метою затримання та фільтрації. Наразі виявлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону", - заявила Кортні Острієн.
Посилаючись на очевидців, вона вказала на те, що російські війська "примусово переміщують цих українських цивільних осіб до тимчасових фільтраційних пунктів у школах, культурних центрах, спортивних залах та інших громадських будівлях у контрольованих Росією частинах східної України та Росії, де російські силовики піддають їх жорстким допитам, часто з обшуками та побиттям".
Американська дипломатка наголосила, що такі випадки мають бути задокументовані з тим, щоб усі, хто віддає накази або бере участь у цих діях, могли бути притягнуті до відповідальності.
- 6 липня віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканців Лисичанська росіяни вивозять у фільтраційні табори.
- У фільтраційних таборах Маріуполя росіяни катують чоловіків, відбирають у них документи, готують до "параду" та тримають у нелюдських умовах, унаслідок чого одна людина загинула, а також є випадки зараження на туберкульоз серед утримуваних.
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