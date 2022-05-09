Росія - це чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, - дипломат Харченко
Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний і поважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. вважає, що путінська Росія не витягує на участь у битві цивілізацій тому, що вона наслідуючи здобутки Радянського Союзу, спробувала перейняти на себе всемогутність вирішення світової долі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Нагадаю, була така назва статті Сталіна "Запаморочення від успіху" і десь з 2008 року у Росії сталося запаморочення від успіху. На хвилі перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, спочатку Радянський Союз, а потім путінська Росія подумала, що вона і Бог, і цар і все, що завгодно на цьому світі та може вирішувати світові долі"- зазначив дипломат.
Ігор Харченко підкреслює, що війну Росії з Україною, яка має світову підтримку, можемо тільки частково назвати битвою цивілізацій.
"Росія не витягує на цивілізацію, вона скоріше чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, що намагається взяти світ за горло, але світ дає їй відсіч. Ми на передньому плані, зливаємося кров'ю, гинемо, б'ємося, але всі нам допомагають. У стратегічному плані зрозуміло, за ким буде перемога і саме тому лідери країн Великої сімки використовують таку термінологію у своїх спільних заявах"- пояснив посол.
- Раніше дипломат Ігор Харченко сказав, що сподівання Росії розбити європейський фронт марні, адже всі країни Європи на боці України
- Також дипломат Ігор Харченко висловив думку, що тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України з Росією
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