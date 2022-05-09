Росія - це чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, - дипломат Харченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нагадаю, була така назва статті Сталіна "Запаморочення від успіху" і десь з 2008 року у Росії сталося запаморочення від успіху. На хвилі перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, спочатку Радянський Союз, а потім путінська Росія подумала, що вона і Бог, і цар і все, що завгодно на цьому світі та може вирішувати світові долі"- зазначив дипломат.



Ігор Харченко підкреслює, що війну Росії з Україною, яка має світову підтримку, можемо тільки частково назвати битвою цивілізацій.



"Росія не витягує на цивілізацію, вона скоріше чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, що намагається взяти світ за горло, але світ дає їй відсіч. Ми на передньому плані, зливаємося кров'ю, гинемо, б'ємося, але всі нам допомагають. У стратегічному плані зрозуміло, за ким буде перемога і саме тому лідери країн Великої сімки використовують таку термінологію у своїх спільних заявах"- пояснив посол.

Раніше дипломат Ігор Харченко сказав, що сподівання Росії розбити європейський фронт марні, адже всі країни Європи на боці України

Також дипломат Ігор Харченко висловив думку, що тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України з Росією

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