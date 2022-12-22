Про це поінформували в Центрі національного спротиву.

Документом передбачено покарання за "схиляння, вербування або залучення особи" до диверсій. Зокрема людей притягатимуть до відповідальності за фінансування підривної діяльності, озброєння та підготовку людей до цього.

За Кримінальним кодексом також каратимуть так званих посібників диверсій, творців "диверсійної спільноти" та тих, хто пройшов навчання "з метою здійснення диверсійної діяльності".

У ЦНС стверджують, що подібний закон - чергова цеглина в побудові репресивної машини на тимчасово окупованих територіях: "Зауважимо, що саме диверсіями росіяни називають будь-який партизанський опір окупації, й закон прийнято саме для боротьби з населенням тимчасово окупованих територій, адже дозволяє кожного хто не лояльний до окупантів звинуватити в "сприянні диверсантам".

Так, Центр національного спротиву закликав людей, що живуть на тимчасово окупованих територіях, покинути регіон до його звільнення Силами оборони.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв про те, що російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових.

Також у Центрі володіють інформацією про арешти українців військовими РФ. Зокрема підставою для позбавлення волі можуть бути українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb