Росія утимує в Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп, – Пентагон

Про це повідомила прес-служба Пентагону.

"В Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп", – зазначив представник Пентагону під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

Однак він зазначив, що точного розуміння про боєздатність цих груп у США немає. Втім, російські війська щодня несуть втрати, додали в Пентагоні.

Найбільше з угруповань сконцентроване на південному напрямку, до нього закріплено понад 50 БТГ.

Якщо говорити про розташування, ці групи концентруються між Херсоном із західного боку і Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі до Великої Новосілки.

Нагадаємо, ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи.

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