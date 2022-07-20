Про це пише РИА Новости з посиланням на джерело.

Підводний човен "Дмитро Донський", водотоннажність якого становить 48 тисяч тонн, значився в бойовому складі ВМФ понад 40 років. 2002 року човен модернізували, він брав участь у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети морського базування "Булава".

За словами джерела РИА Новости, ім'я "Дмитро Донський" вже привласнили іншому стратегічному підводному човну з ядерними силовими установками – "Борей-А" (проект 955А), його заклали у 2021 році на північнодвінському "Севмаші".

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