Росія вимагає від Зеленського наказати військовим припинити опір, – Лавров

Про це Лавров сказав у етері італійського телеканалу TgCom24.

"Зеленський може принести мир, якщо він перестане віддавати злочинні накази своїм нацистським батальйонам і змусить їх припинити бойові дії. Ми не хочемо, щоб він здавався, ми хочемо, щоб він віддав наказ припинити бойові дії і залишити всіх мирних жителів. Нашою метою не є зміна режиму в Україні, – говорить Лавров. – Ми хочемо лише забезпечити безпеку людей на сході України, щоб їм не загрожувала нацифікація і щоб з України не надходило жодних загроз для Російської Федерації".