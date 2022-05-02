Росія вимагає від Зеленського наказати військовим припинити опір, – Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає від Зеленського не здатися, а наказати військовим припинити опір
Про це Лавров сказав у етері італійського телеканалу TgCom24.
"Зеленський може принести мир, якщо він перестане віддавати злочинні накази своїм нацистським батальйонам і змусить їх припинити бойові дії. Ми не хочемо, щоб він здавався, ми хочемо, щоб він віддав наказ припинити бойові дії і залишити всіх мирних жителів. Нашою метою не є зміна режиму в Україні, – говорить Лавров. – Ми хочемо лише забезпечити безпеку людей на сході України, щоб їм не загрожувала нацифікація і щоб з України не надходило жодних загроз для Російської Федерації".
- Нагадаємо, нещодавно Сергій Лавров заявив, що у ході переговорів з Україною Москва вимагає скасування санкцій та затвердження статусу російської мови.
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