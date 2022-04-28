Росія визнала, що вивезла на свою територію понад 1 млн українців "без участі української влади"

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на РИА Новости.



За попередніми даними, начальник наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев заявив про те, що російські військові примусово вивезли на свою територію понад 1 млн громадян України.

"За минулу добу, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них – 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1002429 осіб, з яких 183 168 дітей", - повідомив Мізинцев.

Як відомо, з початку повномасшабного вторгнення в Україну Росія депортувала на свою територію 1 002 429 українських громадян, з них 183 168 - діти.

За словами начальника Наццентру, лише за останню добу росіяни перевезла 16 480 жителів України, з яких 3 354 - неповнолітні.

Мізинцев також стверджує, начебто понад 2,75 млн українців та іноземних громадян "попросили їх евакуювати".



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