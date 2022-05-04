Росія воює лише з Україною, а не з НАТО. І тотально отримує по зубах, – Подоляк

Про це пише радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у twitter.

За його словами, такі істеричні заяви з російського боку – це намагання виправдати свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат:

"Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах".