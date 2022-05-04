Росія воює лише з Україною, а не з НАТО. І тотально отримує по зубах, – Подоляк
Росія воює лише з Україною, а не з НАТО, США чи Заходом
Про це пише радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у twitter.
За його словами, такі істеричні заяви з російського боку – це намагання виправдати свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат:
"Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах".
- Володимир Зеленський заявив, що головним завданням у повномасштабній війні з Росією є відправка військ РФ на території, де вони були до 24 лютого.
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