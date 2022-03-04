Росія воює з правилами життя в цивілізації, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія кинула виклик цивілізації
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Коли починалась війна 24 лютого, то в нас партнери казали, що не будуть зброю давати, включно із німцями. Сьогодні у нас потужна військова підтримка зброєю з усіх країн світу, тобто за 7 днів суттєво все помінялось. Філософія міняється, тому що це цивілізаційний виклик від РФ. Вона не воює з Україною, а з правилами життя в цій цивілізації", - повідомив Подоляк.
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