Росія втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни
За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році
Про це повідомляє Bloomberg.
Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад. За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози вказують, що виробництво впало приблизно на 2% – це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.
Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту Росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.
Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%.
"Цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе глибше падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена. Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці", – додають в агентстві.
- Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на відновлення України піде половина ВВП Росії.
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