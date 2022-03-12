Росія втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни

Про це повідомляє Bloomberg.

Після міжнародних санкцій економіка, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад. За однією з перших оцінок вже завданої шкоди, поточні прогнози вказують, що виробництво впало приблизно на 2% – це падіння, яке конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.

Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту Росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.

Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%.

"Цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе глибше падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена. Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці", – додають в агентстві.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на відновлення України піде половина ВВП Росії.