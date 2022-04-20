Росія втратила у війні з Україною в 3,5 разу більше військової техніки, ніж ЗСУ, - аналітичний проєкт Oryx
Українські військові захопили у півтора разу більше російської техніки, аніж втратили
Про це повідомляє аналітичний проект Oryx
Згідно з його підрахунками, з початку війни Росія втратила 2998 одиниць техніки (1558 знищено, 46 пошкоджено, 244 кинуто, 1120 захоплені українською стороною).
Україна втратила 848 одиниць техніки (389 знищено, 22 пошкоджено, 36 кинуто, 401 захоплено російською стороною).
- Нагадаємо, станом на 20 квітня, згідно з даними Генштабу ЗСУ РФ втратила близько 20,9 тис. військових, 815 танків, 391 систему артилерії, 171 літак і 150 гелікоптерів.
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